Riemst -

Kinderen van het zesde leerjaar eindigen het schooljaar met een fuif waar alleen maar fruitsap mag gedronken worden. Ze willen het goede voorbeeld geven, want alcohol en frisdrank is ongezond. Tijdens het schooljaar namen verschillende scholen in Riemst deel aan een preventieproject om jongeren te informeren over de gevaren van drugs of alcohol. Met deze fruitsapparty vieren ze het einde van het schooljaar.