Genk -

Genk On Stage hoopt dit weekend vlot de kaap van de 100.000 bezoekers te overschrijden. Het gratis muziekfestijn is uitgegroeid tot het grootste stadsfestival van Vlaanderen en na Pukkelpop het grootste festival van Limburg. Genk On Stage telt 9 podia, verspreid over het stadscentrum. Extra veel volk wordt er morgenmiddag verwacht voor de match van de Rode Duivels.