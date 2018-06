Nieuwe speler AA Gent twee dagen na voorstelling al drie maanden aan de kant

Twee dagen nadat Eric Smith - met de pols in het verband - werd voorgesteld bij AA Gent onderging de Zweedse aanwinst van AA Gent in het UZ een operatie aan de rechtervoet.

Onderzoek wees immers uit dat een ingreep noodzakelijk was om een stressfractuur, die hij begin vorige week opliep, adequaat te laten genezen. Hierdoor is de defensieve middenvelder wel meteen voor langere tijd out. Geschat wordt dat Smith minstens drie maanden zal revalideren. Smith (21) kwam eerder deze week over van Norrköping en tekende voor vier jaar in de Ghelamco Arena. Via instagram deelde Smith eerder vanavond een foto van zichzelf in een Gents ziekenhuisbed.