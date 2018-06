Uitgerekend Shaqiri helpt Zwitserland in blessuretijd voorbij Servië na geweldige match en goal Mitrovic

Zwitserland staat met anderhalf been in de achtste finales van het WK voetbal na een straffe pot voetbal tegen Servië. Ex-Anderlecht-spits Aleksandar Mitrovic had de Serviërs al vroeg op voorsprong gebracht, maar na rust bogen Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri de situatie nog om. Beide Zwitserse doelpuntenmakers hebben Kosovaars origine en lieten het na hun goals niet na te provoceren.

Heerlijk beladen, dat was de wedstrijd tussen Zwitserland en Servië uit groep E van het WK vooraf al. Niet alleen omdat beide landen strijden om plek twee in de groep na Brazilië, maar ook omdat enkele Zwitsers roots hadden in Kosovo. Hun onafhankelijkheid wordt nog steeds niet erkend door Servië. Sterspeler Xherdan Shaqiri gooide vorige maand nog wat olie op het vuur door een foto van zijn voetbalschoenen op Instagram te zetten. Eéntje met de Zwitserse vlag, de andere met… de vlag van Kosovo. In Servië stonden ze toen al op hun achterste poten.

“Als hij toch zoveel van Kosovo houdt, waarom speelt hij dan voor een ander land?”, reageerde Aleksandar Mitrovic net voor de match. De ex-spits van Anderlecht reageerde nog eens, dit keer toen de match al vijf minuten begonnen was. Met een rake kopbal. De voorzet kwam van Dusan Tadic, Mitrovic torende al voor de tweede keer op enkele minuten boven bewaker Schär uit en knikte knap overhoeks binnen.

Foto: Photo News

Hoofdrol voor Mitrovic

Mitrovic zou dé hoofdrolspeler van de eerste helft worden, want nadat Yann Sommer eerder al een stevige kopbal van de Servische spits uit zijn doel had moeten ranselen, verbaasde Mitrogol zowaar met een niet ongevaarlijke omhaal. Daarna ging hij ook nog eens - toeval of niet - ruzie zoeken met Shaqiri toen die wel erg makkelijk de grasmat opzocht. Servië domineerde en haalde de rust met een 1-0 voorsprong, maar mocht op het halfuur wel blij zijn dat doelman Stojkovic een deviatie van Dzemaili nog net uit doel kon houden.

Na rust kwamen de Zwitsers opzetten en acht minuten in de tweede helft volgde de beloning. Arsenal-middenvelder Granit Xhaka trapte de bal van buiten de zestien in de hoek. En ja hoor, Xhaka - een van oorsprong een Kosovaar - vierde met het dubbele adelaarssymbool van Albanië. Een stevige politieke provocatie.

Foto: AP

Enkele minuten later liet die andere Zwitserse Kosovaar zich ook zien. Shaqiri flitste vanop de rand van de zestien en trapte de bal richting verste kruising, de paal redde de Serviërs.

Uitgerekend Shaqiri scoort beslissende goal

Opnieuw Mitrovic leek het Balkanland een nieuwe voorsprong te schenken toen hij neerging nadat maar liefst twee Zwitsers aan zijn lijf hingen in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Brych floot geen penalty en ook de videoref greep niet in. Achteraf bleek dat de bonkige aanvaller zich achteraf eerst afgezet had op één van de verdedigers alvorens in duel te gaan.

Foto: AFP

In een dolle slotfase, met kansen over en weer, trok uitgerekend Shaqiri de Zwitsers over de streep. De kleine dribbelkont ontsnapte vanop eigen helft, liep zijn verdediger Tosic eraf en schoof de 1-2 beheerst onder het lichaam van doelman Stojkovic binnen. Vieren deed hij net zoals Xhaka met het adelaarssymbool.

Door de zege komt Zwitserland samen met Brazilië op kop in groep E. De Zwitsers spelen hun laatste wedstrijd tegen het reeds uitgeschakelde Costa Rica en lijken een zekerheid voor de achtste finales. Servië en Brazilië strijden dan in de laatste match om de volgende ronde. De Serviërs hebben een zege nodig om de vijfvoudige wereldkampioen van de achtste finales te houden.