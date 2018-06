Mertens stoot op WTA Birmingham door naar halve finales in dubbelspel

Elise Mertens heeft zich vrijdag samen met de Nederlandse Demi Schuurs geplaatst voor de halve finales in het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Britse Birmingham (gras/936.128 dollar). Mertens en Schuurs versloegen in de kwartfinales de Taiwanese Chan Hao-Ching en de Chinese Yang Zhaoxuan in twee sets met 6-3 en 7-6 (7/3). De wedstrijd duurde een uur en 22 minuten.

In de halve finales nemen Mertens en Schuurs het op tegen de Amerikaanse Nicole Melichar en de Tsjechische Kveta Peschke. Zij versloegen in hun kwartfinale de Russin Daria Kasatkina en de Spaanse Garbine Muguruza na een supertiebreak: 1-6, 7-6 (7/5) en 14-12.

Vorige week wonnen Mertens en Schuurs nog het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen. In de finale tegen Kirsten Flipkens en de Nederlandse Kiki Bertens moest Flipkens snel opgeven omdat ze last had van haar linkerbeen, waardoor Mertens en Schuurs de eindzege pakten.