Hasselt -

Tijdens de zomermaanden krijgt Hasselt een geheime cinema. Aan het voormalige RTT-gebouw worden er binnenkort films in open lucht getoond. De projectontwikkelaars die het oude RTT-gebouw nu in handen hebben, organiseren samen met de stad verschillende evenementen. Momenteel staan de gebouwen helemaal leeg. Pas in 2020 zal de site vernieuwd worden voor een groot woonproject, en op deze manier kunnen de bezoekers kennis maken met de toekomstige plannen.