Beringen - Chloë en Magali Szpyt, de winnaressen van het tv-programma ‘Mijn Pop-uprestaurant’ in 2016, zijn terug. Na een pop-uprestaurant in de Japanse Tuin, een kookboek, de HBVL-reeks ‘Kleine Kost’ en een zomerbar vorig jaar, openen ze nu ‘Bar Botanique’ aan de Paalse Plas.

“Dit jaar organiseren we elke zaterdag een evenement met deejays, vorig jaar waren we elke dag open maar dat doen we niet meer”, klinkt het. “Wij bieden elke week een ander BBQ-gerecht ...