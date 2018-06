Hasselaar volgt Rode Duivels sinds Spanje ’82 tot vandaag: “Die vriendschappen zijn onbetaalbaar”

Hasselt -

Hasselaar Yves de Bellefroid (59) bekijkt morgen om 14 uur zijn 23ste WK-match live in het stadion. Al sinds de Mundial in Spanje ’82 reist hij de Rode Duivels achterna, tot vandaag in Moskou. Op 15 juli hoopt hij af te tikken op 28 WK-wedstrijden, want hij heeft tickets voor de Belgen tot en met de finale op zak. “Alles samen kost me dat 5.600 euro. Maar de ervaringen en blijvende vriendschappen zijn dat waard.”