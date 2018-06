Raadkamer Hasselt bevestigt aanhouding van verdachte van moord op Afghaanse vrouw

Hasselt - De raadkamer in Hasselt heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van een 27-jarige Afghaanse verdachte, die sinds dinsdag in de cel zit op verdenking van moord op een 30-jarige Afghaanse vrouw in haar woning aan de Canadastraat in Hasselt.

De echtgenoot van het slachtoffer is een neef van de verdachte, die in de regio van het Duitse Aken woonde en in de weekends soms bij zijn neef en zijn vrouw verbleef. Zondag werd de vrouw dood aangetroffen. Het leek op een verhanging, maar grondiger onderzoek wees uit dat de vrouw eerst gewurgd was en dan opgehangen.