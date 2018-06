Geen afterparty meer bij Extrema Outdoor: gemeente treedt strenger op tegen geluidsoverlast

Houthalen-Helchteren - Komend jaar zal er tijdens Extrema Outdoor geen ruimte meer zijn voor de publieke afterparty zoals dat dit jaar het geval was. Aanleiding zijn de klachten rond geluidsoverlast. De maatregel werd door burgemeester Alain Yzermans bekendgemaakt. Voorts krijgen de organisatoren een buitenmeting van het geluid opgelegd en moet het geproduceerde aantal decibels per podium permanent gemonitord kunnen worden in het veiligheidscentrum.

Met zestigduizend bezoekers brak Extrema Outdoor dit jaar opnieuw een record. Of dit een rechtstreekse invloed had op de geluidsoverlast die de bewoners uit de omgeving ondervonden is niet duidelijk. ...