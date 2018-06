Dusartplein in Hasselt geëvacueerd na bommelding

Hasselt -

De federale politie is momenteel met een explosievenhond on Hasselt om de gehele omgeving en ondergrondse parkeergarage van het Kolonel Dusartplein uit te kammen. De politie had namelijk een oproep gekregen dat er deze nacht een bom in de ondergrondse parking tot ontploffing gebracht gaat worden. Alle cafés en het WK-evenement op het Dusartplein werden geëvacueerd.