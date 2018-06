De rustige vastheid van Roberto Martinez: “Wij willen een saaie ploeg zijn”

“Wij willen een saaie ploeg zijn.” Natuurlijk zei Roberto Martinez het tijdens zijn persbabbel in het Spartak Stadium met een metersbrede grijns op het gezicht. Maar hij meende het wel. Alles peis en vree tot nu toe bij de Rode Duivels, vlak voor de tweede groepswedstrijd tegen Tunesië. Als er zaterdagnamiddag gewonnen wordt in Moskou, blijft dat ook zo. De achtste finale is dan haast zeker binnen.