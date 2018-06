Colombiaan Sosa grijpt de macht in Adriatica Ionica, Ben Hermans knapderde in bergrit

Ivan Ramiro Sosa (Androni Giocattoli-Sidermec) heeft vrijdag solo de derde etappe in de eerste editie van de Adriatica Ionica (cat. 2.1) gewonnen. Na 158,3 kilometer had de 20-jarige Colombiaan op de aankomst bergop 37 seconden voor op de Italiaan Giulio Ciccone. Ben Hermans, de enige Belgische deelnemer in de Italiaanse rittenkoers, werd in het spoor van Ciccone derde.

Sosa, die zijn eerste profzege boekte, is ook de nieuwe leider. Hij neemt het blauw over van de Italiaan Elia Viviani. In de stand heeft hij acht seconden voor op de Italiaan Edward Ravasi en 0:41 op Ciccone.

VIDEO - Il trionfo del 20enne colombiano Ivan Sosa @AndroniGiocatto ai 2091 metri del #Giau pic.twitter.com/BANkNvdFak — Adriatica Ionica Race (@adriaticaionic1) 22 juni 2018