Andy Murray zet voorbereiding op Wimbledon voort in Eastbourne

Andy Murray speelt volgende week het grastoernooi in het Engelse Eastbourne. De voormalige nummer een van de wereld maakte vrijdag bekend dat hij een wildcard van de organisatie aanvaardde.

Afgelopen dinsdag maakte Murray in Queen’s zijn wederoptreden, nadat een heupblessure hem elf maanden lang van de courts had gehouden. Een onverdeeld succes werd het niet. De 31-jarige Schot verloor met 2-6, 7-6 (7/4) en 7-5 van de Australiër Nick Kyrgios (ATP-21). Na die nederlaag stelde Murray dat zijn deelname aan Eastbourne en aan Wimbledon, het Grand Slam dat hij in 2013 en 2016 won, nog onzeker was.

“Nu kijk ik ernaar uit om wat meer tijd op het gras te spenderen”, verklaarde Murray vrijdag. “Ik ben tevreden over mijn terugkeer in Queen’s en hoop daar op voort te kunnen bouwen.” Of Murray ook Wmbledon zal spelen, zal van zijn ervaringen in Eastbourne afhangen.