IJskoude douche voor IJsland: wervelwind Musa loodst Nigeria naar knappe zege

Nigeria heeft een verrassende, maar verdiende zege geboekt tegen IJsland. De Vikings hielden in hun eerste groepswedstrijd nog Lionel Messi in bedwang, maar Ahmed Musa had duidelijk wel de sleutel op zak om de IJslandse defensie te ontgrendelen. De spits, ooit nog door Glen De Boeck gelanceerd bij VVV Venlo, maakte beide doelpunten in de 2-0 overwinning. IJsland miste in de slotfase nog een strafschop die er kwam na ingrijpen van de VAR. Op de laatste speeldag kan zowaar alles nog gebeuren in groep D.

Over de eerste helft kunnen we eigenlijk kort zijn. Na een veelbelovend begin - Sigurdsson zette doelman Uzoho meteen aan het werk met een knappe vrije trap - zakte de match in. Nigeria pakte de controle over, maar doelman Halldorsson kreeg amper werk op te knappen. Aan de overkant devieerde Finnbogason nog een vrije trap naast. De 0-0 aan de rust was dan ook een logisch resultaat.

Na de pauze kregen we meer spektakel. De Nigerianen lieten al na 20 seconden een schot op doel noteren, enkele minuten later trilden ook de netten. En hoe! Na een verre ingooi van Gunnarsson kon Nigeria counteren. Moses dweilde de rechterflank af en vond Musa met zijn voorzet. Die plukte de bal prinsheerlijk uit de lucht en liet doelman Halldorsson kansloos: Nigeria 1-0 voor.

Een opdoffer voor IJsland, maar de talrijk opgekomen fans lieten zich niet uit hun lood slaan. De ene na de andere indrukwekkende Viking Clap rolde van de tribunes. Het mocht echter niet baten. Nigeria blaakte van vertrouwen na de openingstreffer, Ndidi en Moses kwamen dichtbij een doelpunt met hun afstandsschot. Het grootste gevaar van IJsland kwam er na 68 minuten via kersvers sekssymbool Gislason, die over knalde.

Nigeria bleef de gevaarlijkste ploeg. Ex-Gentenaar Troost-Ekong trapte naast, Musa testte de kwaliteit van het doelkader door op de lat te vlammen. Het bleek uitstel van executie, een kwartier voor tijd verdubbelde Musa de Nigeriaanse voorsprong. Hij liep Arnason voorbij, omspeelde doelman Halldorsson en prikte de 2-0 tegen de touwen. Nigeria danste, IJsland baalde.

Maar dan gaf de VAR IJsland nog een kans! Invaller Ebuehi werkte ongelukkig Finnbogason tegen de grond, ref Conger zag er geen fout in. Hij werd echter terecht gewezen door de VAR, de bal ging alsnog op de stip. Maar Sigurdsson faalde vanop 11 meter en mikte over. In de slotminuten stuitte Ighalo nog op Halldorsson en aan de overkant hield Uzoho een bedrijvige Finnbogason van een doelpunt. Nigeria won zo met 2-0, Argentinië heeft weer wat meer hoop.