Bioscopen nemen maatregelen voor ‘engste film van het jaar’, Limburg niet onder de indruk

Dit weekend kunnen horrorfans in verschillende Belgische bioscopen terecht voor de avant-première van ‘Hereditary’, nu al gebombardeerd tot één van de engste films sinds ‘The Excorcist’. In Amerika liepen mensen gillend de zaal buiten en ook in ons land verwachten filmverdelers heftige reacties. In de Limburgse bioscopen blijven ze echter nuchter: “Stop met mensen onnodig bang te maken, het is genoeg geweest.”