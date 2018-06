Pommeline toont haar bilvergroting op Instagram, en Fabrizio filmde nog meer voor later

Het is zover: de lang aangekondigde - tweede - bilvergroting van Pommeline is een feit. Ze onderging er eerder al eentje waarbij haar eigen vet gebruikt werd, maar nu gaat ze voor implantaten. Alleen de geplande livestream van de operatie liep mis, maar geen nood: alles werd gefilmd en komt later online.

“Ik voel me Nicki 2.0”, schrijft Pommeline op Instagram na afloop van haar bilvergroting. Die had al bijna vertraging opgelopen omdat de eigenares van de privékliniek voor de operatie een ongeval had gehad met haar wagen. Dat meldde de vrouw zelf op Instagram bij het afhalen van Pommeline en Fabrizio.

Foto: Instagram

Op Instagram kon iedereen meekijken hoe Pommeline zich klaarmaakte voor de operatie en zelfs hoe ze op de operatietafel klaar lag om geopereerd te worden. En hoewel ook de livestream niet gelukt is, verzekert Pommeline iedereen achteraf: “De vlog komt snel online.” Een vlog gefilmd door Fabrizio, die tijdens de operatie mocht meekijken in het operatiekwartier.

Foto: Instagram