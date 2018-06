Verdachte drama Pinkpop op vrije voeten: “Geen kwaad opzet”

De 34-jarige bestuurder die wordt verdacht van het veroorzaken van de dodelijke aanrijding na afloop van Pinkpop is vrijdagmiddag vrijgelaten. Er zijn geen aanwijzingen dat de man met opzet handelde.

Hij blijft wel verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval dat de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft. Danny S. reed zondagnacht kort na 04.00 uur vier festivalgangers aan die op de Mensheggersweg in Landgraaf op de rijbaan zaten ‘te chillen’. Een van hen overleed, drie raakten zeer ernstig gewond.

Geen alcohol

Uit bloedonderzoek blijkt dat er geen alcohol in het bloed van de verdachte zat. Het is nog niet bekend of er ook geen drugs is gebruik, de uitslag van dat bloedonderzoek is nog niet bekend.

Het Openbaar Ministerie heeft de man meer niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Er zijn geen gronden om de voorlopige hechtenis voort te zetten.