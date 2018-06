Nederlandse boevenspotter bespuugd en bedreigd na vatten zakkenrollers

De bekende Nederlandse boevenspotter Jaime van Gastel is bespuugd en bedreigd in het Designer Outlet Roermond.

Jaime attendeerde de beveiliging van het winkelcentrum op mannen die hij verdacht van zakenrollerij. Daar waren de drie heren niet van gediend.

De mannen, die gebrekkig Engels spreken, werden onder begeleiding van de beveiliging van het terrein geleid. Toen Jaime hen al filmend bleef volgen, schoten twee van die heren uit hun slof. Een van de mannen zette zijn scheldkanonnade kracht bij door de boevenspotter te bespugen.

Boevenspotter

Jaime van Gastel is in het dagelijks leven manager van een kledingwinkel in zijn woonplaats Lelystad. Maar in zijn vrije tijd reist de 44-jarige Hagenees door het land om dieven te spotten. Jaime heeft inmiddels aardig naam gemaakt met zijn YouTube-kanaal ‘Boevenspotter’ waar hij wekelijks filmpjes op plaatst.