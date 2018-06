TIPS. Het paradijs op je ogen en verfrissing voor je viervoeter

Lifestyleredactrices Tinnie en Hanne tippen trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Volgende week wordt het tropisch warm, ook voor je viervoeter. Het Belgische merk Smoofl heeft er iets op gevonden. Je kunt je hond nu trakteren op een ijsje in de vorm van een hondenpoot. Verfrissend en met echte stukjes aardbei. 6,50 euro voor de ijsjes, 7,90 euro voor de ijsviormpjes. Te koop bij onder meer Maxi Zoo. www.smoofl.com

Klinken zonder kater Ook op zoek naar verfissing? Gorrdon lanceert met non-alcoholic gin & tonic twee nieuwe drankjes - eentje met grapefruit, eentje met limoensmaak - met minder dan 0.5 procent alcohol per volume. Veschikbaar bij Delhaize voor 1,99 euro per flesje van 250ml. Meer info via www.gordonsgin.com Beach vibes op je ogen Wat als je vakantie kon vertalen naar een make-uplijn? Urban Decay deed het met de 'Beached Collection', die onder meer resulteerde in een oogschaduwpalet met sprankelende tinten, geïnspireerd op paradijslijke bestemmingen. De kleurtjes - van azuurbruin tot goudkleurig - kregen klinkende namen zoals 'plunge' en 'heatwave' mee. Prijs: 38,90 euro bij www.iciparisxl.be Schoenen met superhelden

Skatemerk Vans en Marvel werkten samen aan een collectie als ode aan de superhelden uit de wereld van Marvel. Het is een bonte verzameling geworden van schoenen, kleren en accessoires met een verwijzing naar de iconische filmpersonages. Zo kunnen fans van Spiderman, The Hulk, maar ook van Deadpool, The Avengers en Black Panther hun fictive idolen eren in hun outfit. Vanaf 75 euro voor slip-ons. www.vans.com