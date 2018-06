Paradijselijk strand overspoeld door “monsterachtige” kwallen

Terwijl talloze toeristen zich voorbereiden op een deugddoende vakantie, overspoelen duizenden grote kwallen de kust voor de Costa del Sol, een populaire Spaanse vakantiebestemming. De lokale overheid haalde intussen al meer dan elf ton van de dieren uit de zee, maar dat maakt weinig verschil omdat de kwallen zich erg thuis lijken te voelen in het warme water. “De ergste kwallenplaag sinds 2012”, klinkt het bij experts.

Vakantiegangers die nu al onder de Spaanse zon liggen moeten het strand en de zee van onder andere Malaga momenteel delen met de kwallen, en sommigen steken zelfs een handje toe om de aangespoelde dieren op te ruimen. De lokale overheid zet ook boten in om het water voor de kust zo veel mogelijk vrij te houden van de dieren, maar na elf ton kwallen te hebben opgevist, is er nog steeds geen einde in zicht.

Volgens natuurorganisaties komen kwallenplagen de laatste jaren vaker voor omdat de vissen die op de dieren jagen, verdwijnen door overbevissing, vervuiling en klimaatverandering. De laatste plaag dateert van 2015, maar toen “waren er zeker niet zo veel kwallen als nu”, aldus de wetenschappelijke organisatie Aula del Mar.

Een beet van de dieren is niet dodelijk, maar kan wel enorm pijnlijk zijn en voor ontstekingen zorgen. Bij sommige stranden wappert voorlopig een gele vlag, zodat toeristen weten dat ze op hun hoede moeten zijn. Het wordt aangeraden om een beet te wassen met zout water en onmiddellijk de strandredders te verwittigen.