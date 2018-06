Genk leent Dante Vanzeir uit aan Beerschot Wilrijk

Racing Genk heeft het contract van Dante Vanzeir met een jaar verlengd tot 2021. Dat hebben de Limburgers vrijdag bekendgemaakt. Genk leent de 20-jarige aanvaller komend seizoen wel uit aan Beerschot Wilrijk in de Proximus League.

Vanzeir is een Genks jeugdproduct. In 2016 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen kwam hij in totaal in zes matchen in actie waarin hij een keer de weg naar doel vond.

De jonge aanvaller drong zelf aan op een uitleenbeurt. “Ik wil veel spelen. Enkel dan kan ik me verder ontwikkelen. En ja, Beerschot Wilrijk genoot van bij het begin m’n voorkeur. Het is een coole club met een waanzinnige aanhang. Bovendien heeft de technische commissie me duidelijk gemaakt dat er heel aanvallend zal gespeeld worden. Een betere plek om te ontploffen, kan ik me niet voorstellen.”