Eerste graad b-stroom van de Sint-Martinusscholen sluit schooljaar af in Durbuy

Herk-de-Stad - Woensdag 20 juni zwaaide Cindy Helaers, directeur op campus Ursula haar 100 eerste- en tweedejaars b-stroom met hun leerkrachten uit aan het station in Diest. De groep vertrok voor een 3-daagse leeruitstap naar Bomal-sur-Ourthe, een deelgemeente van Durbuy. Ze verbleven er in het vakantiedomein Dennenheuvel.

De reisweg was al een avontuur. De verplaatsing gebeurde met de trein met overstappen in Leuven en Luik. Het treinstation Liege-Guillemins zorgde voor een eerste waw-gevoel. Met aandacht voor de informatieborden en pictogrammen verliepen de overstappen vlot. Aan eindhalte Bomal startte een teambuildingstocht om het vakantiedomein te bereiken. Dankzij plattegronden en de nodige samenwerking slaagde elk groepje leerlingen erin het domein te bereiken. In de namiddag waren er nog meer teambuildingsactiviteiten. ’s Avonds was er een keuzeprogramma. De helft van de groep koos voor een bosspel. Anderen kozen voor pleinspelen, een lasershoot of kampvuur. Een kort bezinningsmoment per klas maakte de overgang naar welverdiende nachtrust. De tweede dag kon het bezoek aan Adventure Valley Durbuy op veel bijval rekenen: echt een kickmoment voor de leerlingen. ’s Avonds was er een verkleedparty met verrassingsact van de leerkrachten. Een bezinningsmoment bracht de leerlingen tot rust voor een verkwikkende slaap. In de voormiddag van de laatste dag werden nog gezelschapsspellen gespeeld en een quiz georganiseerd. Een geslaagde uitstap dankzij de inzet van de leerkrachten.