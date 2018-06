Vrijzinnig Hasselt viert Internationale Dag van het Humanisme

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op 21 juni vieren humanisten wereldwijd de langste dag van het jaar. De zomerzonnewende staat met haar dag vol licht symbool voor het optimisme van deze levensbeschouwing.

Ook in Hasselt kwam de vrijzinnig humanistische gemeenschap samen om deze bijzondere dag te vieren. Dit werd gepast gedaan met een eigenzinnige gelegenheidsquiz, waar de algemene kennis van de ploegen op de proef werd gesteld. De 100 aanwezigen kregen zo niet enkel de kans om met hun kennis de duisternis te overwinnen, maar ook om uit te pakken met hun kennis over geschiedenis, showbizz, foute muziek, en nog veel meer.

De medewerkers en vrijwilligers van de vrijzinnige campus stonden paraat om al dat eigenzinnig enthousiasme in goede banen te leiden. We blikken met veel voldoening terug op een geslaagde avond en kijken uit naar een volgende editie van ‘de vrije denker’.