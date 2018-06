Deze programma’s mag u niet missen op 22 juni

Volgende week laat de zon zich weer zien, maar dit weekend moeten we nog tevreden zijn met winderig en somber weer. Ideaal weer dus voor een film vanavond. U kunt meezingen met de Barden Bellas in ‘Pitch Perfect’ of ontdekken waarom Cate Blanchett een Oscar won voor ‘Blue Jasmine’. Voor enkele leuke anekdotes over de nieuwste films kan u aanschuiven bij Graham Norton.