In deze landen ga je het goedkoopst op vakantie

De Franse tak van de Britse reissite Skyscanner heeft een lijst samengesteld met de goedkoopste vakantiebestemmingen ter wereld. Daarvoor werd onder meer gekeken naar de prijs van een pintje, de kosten van een taxirit van vijf kilometer, de prijs van een overnachting in een driesterrenhotel en vluchten vanuit Parijs.

Skyscanner analyseerde prijzen op pintprice.com om de prijs van een biertje op verschillende bestemmingen te achterhalen. Het allergoedkoopste bier vind je in Hanoi, de hoofdstad van Vietnam. Hier betaal je amper 0,53 cent voor een glas. Via de site numbeo.com kwamen ze verschillende variabelen zoals de gemiddelde prijs van een goedkope maaltijd, een korte taxirit, en de gemiddelde kosten van levensonderhoud in vergelijking met Frankrijk te weten.

In India betaal je het minst voor je eten (reken daarvoor op 2,06 euro). Ook een taxiritje kost hier het minst. Voor 1,37 euro brengt die je al vijf kilometer verder. Die bedragen werden opgeteld bij de gemiddelde prijs per nacht voor een tweepersoonskamer in een driesterrenhotel in de hoofdstad en de prijs van een retourvlucht in augustus 2018. Tip: het allergoedkoopste hotelverblijf boek je in Bolivia met een gemiddelde van 36 euro per nacht.

Uit de som blijkt dat vakantiegangers het goedkoopst af zijn als ze een verblijf boeken in Hongarije. De top drie van de goedkoopste bestemmingen wordt aangevuld door Bulgarije en Griekenland.

1. Hongarije

Totaalprijs verblijf op basis van de criteria: 284 euro

Het Vissersbastion in Boedapest

2. Bulgarije

Totaalprijs: 316 euro

Sofia in Bulgarije

3. Griekenland

Totaalprijs: 448 euro

De Acropolis in Athene in Griekenland

4. India

Totaal: 616 euro

Mausoleum van Safdarjung in New Delhi in India

5. Cambodja

Totaalprijs: 788 euro

Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja

6. Vietnam

Totaalprijs: 819 euro

Hanoi in Vietnam

7. Sri Lanka

Totaalprijs: 829 euro

Hoofdstad Colombo

8. Honduras

Totaalprijs: 874 euro

Tegucigalpa

9. Argentinië

Totaalprijs: 1.153 euro

Kleurrijke huisjes in tangohoofdstad Buenos Aires

10. Bolivia

Totaalprijs: 1.198 euro