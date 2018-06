Radja bevestigt transfer naar Inter: “Beslissing van de club die ik moet respecteren”

Il Ninja heeft gesproken. In een interview met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport heeft de Antwerpenaar het vooral over zijn gedwongen vertrek uit Rome en zijn hereniging met coach Spalletti bij Inter Milaan.

Sinds de officieuze bevestiging van zijn transfer van AS Roma naar Inter Milaan - 24 miljoen euro en twee bijkomende spelers die de omgekeerde richting volgen - heeft Nainggolan nog niet gesproken. Dat deed hij vandaag voor het eerst in de Italiaanse Gazzetta dello Sport. “De keuze om Roma te verlaten was niet de mijne, het is een beslissing van de club en die moet ik respecteren”, aldus Nainggolan. “Elk moment dat ik in de Romeinse kleuren heb meegemaakt, zal ik in mijn hart meedragen. Ik verlaat Rome na alles te hebben gegeven in die wondermooie seizoenen.”

Nainggolan wordt bij Inter Milaan herenigd met Luciano Spalletti, de trainer met wie hij bij AS Roma met heel plezier heeft samengewerkt. “Ik zal bij Inter onder een fantastische coach terechtkomen, ik ben blij dat ik terug met hem kan werken. Inter wilde mij het meest, meer dan eender welk ander team. Daarvoor kan ik de club alleen maar dankbaar zijn.”

De afscheidnemende Rode Duivel wordt volgende week voor het eerst bij Inter verwacht waar hij de medische testen zal afleggen.