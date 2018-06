Nordin Jackers blijft Racing Genk tot 2021 trouw. Dat heeft de Limburgse club vrijdag bekendgemaakt. Het huidige contract van de 20-jarige keeper liep tot 2019.

De doelman debuteerde in 2016 in de groepsfase van de Europa League tegen US Sassuolo en heeft ondertussen zeven wedstrijden gespeeld voor Genk. Jackers maakt ook deel uit van de nationale beloftenselectie van België. In de keeperhiërarchie bij Genk moet hij de Australiër Danny Vukovic voor zich dulden.