Hasselt - Hubo Limburg United heeft met Paul Carter het laatste puzzelstukje gelegd wat betreft de spelerskern voor het seizoen 2018-2019. Kapitein Wen Mukubu maakt tot nader order nog deel uit van de ploeg.

Paul Carter is een 31-jarige Amerikaanse forward (2.04 m) die al heel wat basketbal watertjes heeft doorzwommen. In 2012 speelde hij met de Atlanta Hawks de NBA Pro Summer League in Las Vegas. België ...