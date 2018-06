Kim Kardashian verdedigt zich tegen kritiek op kapsel (en dat van haar dochter)

De Amerikaanse realityster Kim Kardashian krijgt kritiek op het vlechtjeskapsel dat ze afgelopen zaterdag liet zien tijdens de MTV Movie & TV Awards. Dat is niet het enige: ook de coupe van haar dochter North “kan niet” volgens veel fans. Nu heeft de ster rechtstreeks op de heisa gereageerd.

Flashback naar januari. Toen was het platinablonde haar van Kim Kardashian ingevlochten. De mama van drie toonde haar coupe via Snapchat en vertelde aan haar fans dat ze voor ‘Bo Derek-vlechtjes’ had gekozen. Dat schoot bij velen in het verkeerde keelgat. De reden? Derek is een blanke actrice die vlechtjes had in ‘10’, een film uit 1979. Het probleem hier is dat ze knipoogde naar haar, terwijl de zogenaamde fulani vlechten een typisch Afrikaans kapsel zijn. Nu ze opnieuw met de coupe (deze keer in het bruin) verscheen op he MTV-evenement, kreeg ze kritiek. Velen vinden dat ze niets heeft geleerd van haar fout begin dit jaar en zich opnieuw schuldig maakt aan culturele toe-eigening.

How is she racist. Because she likes braids? Am I racist for eating chinese food? Or racist for learning spanish? Her husband is black. Her children are half black. Please stop talking. You're not even making sense now — Jason (@Chromatics1313) 18 juni 2018

Begin deze maand kwam er ook kritiek op Kardashian omdat ze het krulhaar van haar vijfjarige dochter North had laten steilen. Ze werd verweten dat ze haar dochtertje een blank schoonheidsideaal opdrong.

Y'all.... Kim really straightened out her baby's hair. That's sad, what is she like 6? Leave her natural hair alone — Hailey Bradford (@HaileyMBradford) 15 juni 2018

Nu zet de tv-persoonlijkheid en zakenvrouw de puntjes op de ‘i’ in een interview met entertainmentsite Buzzfeed naar aanleiding van een winkelopening in Los Angeles. “North wilde zelf steil haar, dus zei ik dat ze het mocht proberen op haar verjaardagsfeestje. Als ze het leuk vond, mocht ze het kapsel ook tonen in New York. Dat is alles”, klonk het. Over naar het ‘incident’ op de awarduiteiking dan. “Op geen enkele manier probeer ik iemands cultuur te minachten door vlechten te dragen. Mijn dochter, die zelf haar lokken in vlechtjes wilde, was zo opgewonden dat ik het mijne in bijpassende vlechtjes droeg.” Met deze eenvoudige uitleg zet de brunette alle haters op hun plaats.