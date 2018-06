Gecrashte F1-bolide vliegt in brand in Frankrijk, Hamilton snelste

Lewis Hamilton heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Frankrijk de snelste tijd gereden. Het beeld van de eerste oefensessie was echter de F1-bolide van de gecrashte Marcus Ericsson die in brand vloog.

A gorgeous day to drive cars in the south of France ??#FrenchGP ???? #F1 pic.twitter.com/gqVzopjp4B — Formula 1 (@F1) June 22, 2018

Na tien jaar afwezigheid op de F1-kalender ging om 12u de eerste oefensessie voor de GP van Frankrijk van start. In 2008 werd er nog op Magny-Cours geracet, de laatste keer dat de GP van Frankrijk plaatsvond op het circuit van Paul Ricard was in 1990. Uiteraard ziet de layout van het circuit er vandaag anders uit dan 28 jaar geleden.

?? ?? This is bliss! An absolutely stunning day to play racing cars in the French sunshine! #FrenchGP ???? pic.twitter.com/OV9OWKJbDF — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 22, 2018

De eerste oefensessie ging in Le Castellet, in het zuiden van Frankrijk, alvast onder schitterende weersomstandigheden van start. Onder een stralend zonnetje verkenden de F1-piloten de baan en zochten ze langzaam aan steeds iets meer de limieten van de baan op. Dat daarbij af en toe eens in de fout werd gegaan is een logisch gevolg.

Brendon Hartley oversteps the limit and goes for a half-spin ??



But that's what Practice is for!#FrenchGP ???? #F1 pic.twitter.com/vDs3kVAgXe — Formula 1 (@F1) June 22, 2018

Ook onze landgenoot Stoffel Vandoorne ging in de fout in de verraderlijke zesde bocht. Vooral tijdens de kwalificatie en race wordt het trouwens een kwestie van niet te vaak op de 'blauwe stroken' naast de baan te rijden. Die vallen immers het best te vergelijken met schuurpapier en zorgen voor een enorme slijtage van de banden. Niet naast de baan gaan is overduidelijk de boodschap.

Stoffel Vandoorne performs a neat pirouette ??



He joins Brendon Hartley as a victim of the tricky Turn 6#FrenchGP ???? #F1 pic.twitter.com/iCO9pQO2mg — Formula 1 (@F1) June 22, 2018

Zowat heel het rijdersveld dook één of meerdere keren naast de baan. De rijders maken dan ook ondanks al hun voorbereidingen en simulatorwerk vandaag pas voor de allereerste keer echt kennis met het 'nieuwe' F1-circuit.

Spinning at Paul Ricard is officially in fashion



Ericsson, Raikkonen and Leclerc are the next drivers to go for a twirl ??#FrenchGP ???? #F1 pic.twitter.com/L8AHGhVfi5 — Formula 1 (@F1) June 22, 2018

Helemaal aan het einde van de sessie kregen we nog spektakel. De Zweed Marcus Ericsson crashtte immers en zijn Sauber F1-bolide vloog in brand. Gelukkig kon het brandje snel geblust worden.

?? RED FLAG ??



Marcus Ericsson slides off into the wall with a few minutes to go



His car sets ablaze, but the Sauber man appears to be okay#FrenchGP ???? #F1 pic.twitter.com/rEkE1fbptA — Formula 1 (@F1) June 22, 2018

Uiteindelijk was het Lewis Hamilton die in zijn Mercedes de snelste tijd reed. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed een teleurstellende voorlaatste tijd.

Stoff drives through the pitlane and past the gorilla statue. Yes, the gorilla statue. ?????? #FrenchGP pic.twitter.com/uzyiwnTMIn — McLaren (@McLarenF1) June 22, 2018

1. L. Hamilton Mercedes 01:32.231 25

2. V. Bottas Mercedes 01:32.371 29

3. D. Ricciardo Red Bull 01:32.527 25

4. K. Räikkönen Ferrari 01:33.003 23

5. S. Vettel Ferrari 01:33.172 19

6. R. Grosjean Haas 01:33.318 22

7. M. Verstappen Red Bull 01:33.331 15

8. P. Gasly Toro Rosso 01:33.685 23

9. S. Pérez Force India 01:33.719 26

10. K. Magnussen Haas 01:34.108 23

11. C. Sainz Jr. Renault 01:34.258 25

12. E. Ocon Force India 01:34.484 14

13. C. Leclerc Sauber 01:34.513 21

14. M. Ericsson Sauber 01:34.592 21

15. B. Hartley Toro Rosso 01:34.664 25

16. F. Alonso McLaren 01:34.862 20

17. L. Stroll Williams 01:34.881 28

18. N. Hulkenberg Renault 01:34.993 24

19. S. Vandoorne McLaren 01:35.021 24

20. S. Sirotkin Williams 01:35.105 25

