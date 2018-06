Stylist Melania Trump: “Had ‘I don’t care’ jasje nog nooit gezien”

Hervé Pierre, modeadviseur voor de Amerikaanse first lady, viel naar eigen zeggen uit de lucht toen hij zag welk jasje Melania Trump droeg bij haar bezoek aan een detentiecentrum voor kinderen in Texas.

“Het kan mij echt niet schelen, jou wel?” Van alle slogans die je best op je jasje draagt bij een bezoek aan kinderen in nood, prijkt die allicht heel laag op de lijst. En toch veroorzaakte Melania Trump er donderdag ophef mee.

Het gaat om een jasje dat je bij modeketen Zara kan kopen voor 39 dollar (zo’n 33 euro). Heel wat critici zagen er een verborgen boodschap in, maar ‘het is maar een jasje’, liet het Witte Huis weten. “Er was helemaal geen verborgen boodschap”, aldus woordvoerder Stephanie Grisham. “Ik hoop dat de media bij Melania’s betekenisvolle bezoek aan Texas, niet gaat kiezen om te focussen op haar kledij.”

Volgens de echtgenote van Melania, Amerikaans president Donald Trump, droeg ze wel degelijk een jasje met een boodschap, en wel eentje voor de ‘Fake News Media’. “Melania beseft hoe oneerlijk jullie zijn, en het kan haar echt niks meer schelen”, klonk het donderdagavond op Twitter.

Doorgaans laat Melania Trump zich voor haar buitenshuisgarderobe bijstaan door de Frans-Amerikaanse modeontwerper Hervé Pierre. Onderweg naar Parijs, om er zijn Atelier Caito collectie voor te stellen, zei Pierre echter dat hij het bewuste jasje nog nooit had gezien. Verder onthield hij zich van commentaar.