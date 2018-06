Zoveel seks hebben koppels nog na tien jaar

In het eerste jaar van een relatie hebben koppels veel seks. Erna wordt er duidelijk minder gevreeën. Wie meer dan tien jaar samen is, krijgt niet zelden te maken met lange periodes zonder seks. Dat betekent echter niet dat de liefde er niet meer is, zo concludeert het Nederlandse Psychologies Magazine, dat online polste naar het seksleven van lezers.

Bijna 1.300 mensen - 1.044 vrouwen en 223 mannen - hebben de online seksvragenlijst van het magazine ingevuld. Uit hun antwoorden blijkt dat 70 procent van de koppels in het eerste jaar van hun relatie twee keer per week (of vaker) tussen de lakens duikt. Na vijf tot tien jaar is dat nog maar 23 procent. Bij mensen die langer dan tien jaar samen zijn, zakt dat percentage naar amper 17 procent.

Sekspauze

Een derde van de deelnemers geeft toe dat ze in hun relatie weleens een seksloze periode hebben, die minimaal drie maanden aanhoudt. Bij koppels die een decennia samen zijn, krijgt meer dan de helft te maken met zo’n seksloze periodes. Verder tonen de antwoorden nog aan dat 38 procent van de mannen seks als graadmeter beschouwen van de relatie, tegenover 23 procent van de vrouwen.

Praten en lachen

Meer dan de helft vindt seks belangrijk, maar zegt dat er andere dingen zijn die belangrijker zijn als koppel. De mannelijke en vrouwelijke deelnemers vinden samen praten en lachen het meest verbindend werkt, gevolgd door vrijen. Amper 8 procent en 16 procent van de vrouwen vinden seks niet echt belangrijk.

Liever op vakantie

Meer nog: als ze moesten kiezen tussen nooit meer knuffelen of nooit meer vrouwen, zou ruim 77 procent zou knuffelen verkiezen boven vrijen. Bij de mannen is dat 45 procent. Bij de vrouwen zou 51 procent seks uit haar leven bannen als ze moesten kiezen tussen ‘nooit meer seks of nooit meer op vakantie’. Bij mannen ligt ook hier het percentage lager met 29 procent.

Geen paniek

Volgens seksuologen Ellen Laan en Gertjan van Zessen en relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven is er geen reden tot paniek als koppels minder dan gemiddeld vrijen. Ze raden wel aan om de vlam niet helemaal te laten uitdoven omdat vrijen jullie wel degelijk de verbinding versterkt. Met deze gouden tip begin je er (opnieuw) aan: “Stel je open voor seksuele prikkels. Zet desnoods een vrijpartij op de agenda. Neem ook zelf het initiatief, want passie komt niet vanzelf terug. Onthoud vooral dat je seks hebt wanneer je er zelf zin in hebt, niet om de statistieken na te streven.” Ook al vrij je maar een keer om het half jaar: als het geweldige seks is, is het volgens de onderzoekers prima.