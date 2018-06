Bondscoach Kevin De Weert voorspelt een lastig maar mooi BK wielrennen, met twee topfavorieten maar pak outsiders

Greg Van Avermaet is één van de favorieten, Tim Wellens is zondag slechts een outsider na zijn opgaves in Italië en Zwitserland Foto: Photo News

Het parcours in Binche kondigt zich niet aan als gemakkelijk. De aankomststrook op de Rue de La Pépinière is bergop met kasseien en de renners krijgen in Binche 13 ronden te verwerken, goed voor 223,6 kilometer koers. Vraag is wie zondag omstreeks 16u30 de opvolger wordt van Oliver Naesen. Het parcours is alvast selectief genoeg om er een eerlijke en mooie titelstrijd van te maken. Dat denkt ook bondscoach Kevin De Weert die Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet tipt als topfavorieten voor de eindzege.

“Net omdat Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert naar voor geschoven worden als de favorieten kan het er enkel maar voor zorgen dat het een moeilijke klus wordt voor dat duo. Er starten ook nog mannen als Jasper Stuyven en Yves Lampaert. Laatstgenoemde heeft dit jaar weer een stap voorwaarts gezet voor mij. En in het afgelopen BK tijdrijden vergaloppeerde hij zich door in de eerste ronde te hard door te trekken. Wout van Aert heeft er een stage opzitten en was onlangs nog op weg naar grootse prestatie in de Elfstedenronde tot hij in volle finale op een kasseizone genekt werd door een lekke band”, begint Kevin De Weert.

Ook Lotto Soudal komt met een sterk blok naar Binche afzakken. “Daar denk ik dan meteen aan Tiesj Benoot. Die komt weer van zijn berg af. Dat is ondertussen zijn vaste recept geworden om goed te zijn. Tiesj is geen veelwinnaar maar als hij dan wint is het er wel helemaal op zoals in de Strade Bianche. Ook Tim Wellens zal wel een gooi willen doen naar de Belgische titel. Die kan als geen ander focussen op een wedstrijd. En Lotto Soudal heeft een sterk geheel achter de hand”, vervolgt Kevin De Weert

Wanty-Groupe Gobert, Sport-Vlaanderen en WB-Aqua Protect-Veranclassic komen met een pak renners aan de start. “En dat is altijd een voordeel. Xandro Meurisse is voor mij iemand die er wel zou kunnen staan. Een explosief baasje dat de afgelopen weken wel wat liet zien. Het parcours is alvast selectief genoeg om er iets moois van te maken. Trouwens kijk naar afgelopen jaar in Antwerpen. Iedereen voorspelde een saai BK met een massasprint. Het tegendeel werd bewezen. Ik verwacht in Binche een lastige en mooie titelstrijd.”

Naesen: “Vijf kilogram verloren na klassiekers”

Uittredend kampioen Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale) hoopt alvast zijn titel te kunnen verlengen. “Het parcours in Binche ligt me wel. Bovendien komt ik heel goed uit de Dauphiné en ik verloor in vergelijking met de voorjaarsklassiekers zo’n vijf kilogram. De teller staat op 73. Dat oogt niet alleen scherper dat voelt ook zo aan”, stelt Oliver Naesen. “Het is een schitterend jaar geweest in die trui. Daar waar voorheen slechts echte supporters of familie me herkenden op training of in de koers was dat na Antwerpen wel heel wat anders. Ik mocht de Tour afwerken met die tricolore trui en ook in alle andere koersen kreeg ik een pak aanmoedigingen. Dat shirtje valt echt op. Ik heb evenwel geen goed voorjaar achter de rug. Ik lag te veel op de grond. Waar ik voorheen één of twee keer per jaar viel was het nu zes keer in acht weken. Niet echt leuk. Ik hoop alvast mijn titel te verlengen maar blijkbaar ben ik geen echte favoriet want ik sta niet eens op de officiële affiche”, lachte Oliver Naesen.

Van Avermaet: “Zeer goed gevoel uit Zwitserland”

Olympisch kampioen Greg Van Avermaet slaagde er nog niet in Belgisch kampioen op de weg te worden bij de profs maar start in Binche, samen met Philippe Gilbert, als topfavoriet. “Ik kom met een zeer goed gevoel uit de Ronde van Zwitserland. Ik ben er klaar voor na enkele doorgedreven trainingen in aanloop naar de titelstrijd in Binche”, geeft Van Avermaet mee. “In de Ronde van Zwitserland had in de etappe naar Gansingen dichter moeten eindigen dan een dertiende plaats. Colbrelli won daar op een licht oplopende aankomstzone. Maar wij hadden nog andere belangen. Wij wilden met de ploeg die ronde winnen. Daarom moest ik me houden aan de ploegtactiek. Geen enkel probleem want we bereikten ons doel. En de titelstrijd zondag? Een loterij maar ik zou maar al te graag eens een jaartje met die driekleur rond rijden”, gaf Greg Van Avermaet mee.

Gilbert: “Moeilijk in te schatten”

Tweevoudig Belgisch kampioen Philippe Gilbert (2011 Hooglede en 2016 Lacs de l’Eau d’Heure) van zijn kant verwacht een zeer open kampioenschap. “Samen met Greg Van Avermaet vernoemt iedereen mijn naam als het gaat over de topfavorieten voor komende zondag. Maar er zijn nog wel een pak renners die zinnen op die tricolore trui en in staan zijn om hem te pakken. Het is echter moeilijk een kampioenschap perfect in te schatten. In de klassiekers weet je waar de cruciale punten zich situeren, in een BK niet”, stelt Philippe Gilbert.

In Binche kan de derde titel volgen voor Philippe Gilbert. Stijn Devolder en Rik Van Steenbergen deden hem dat al voor. “In Leuven had ik altijd moeten winnen. Daar had ik niet zo vroeg mogen aanvallen. Ik woekerde met mijn krachten en zo lag de weg open voor Stijn Devolder om het af te maken. Anders zou ik nu voor een vierde zege op een BK kunnen gaan maar voor de cijfers doe ik het niet. Eén ding is duidelijk het is mooi een jaar in die tricolore trui te mogen rondfietsen. En ik beleefde er mooie overwinningen in zoals een Tourrit, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en noem maar op. Ik zeg niet neen tegen een nieuwe titel”, verduidelijkte Philippe Gilbert.