Neymar en co. kunnen zich geen tweede misstap veroorloven, Bryan Ruiz gelooft in zege

Na het 1-1 gelijkspel tegen Zwitserland moet Brazilië vrijdag (14u) in WK-groep E vol aan de bak tegen Costa Rica. In dezelfde poule staan om 20u de Serviërs en de Zwitsers tegenover elkaar. Verder staat in groep D ook het duel Nigeria-IJsland om 17u op het menu.

Topfavoriet Brazilië en sterspeler Neymar, volgens bondscoach Tite nog niet “100 procent”, konden in hun openingswedstrijd niet overtuigen. Na een knap doelpunt van Coutinho ging de Seleçao wat arrogant spelen, waardoor de Zwitser Zuber de gelijkmaker lukte. “De afwerking was niet goed. Dat is de stress die bij de eerste wedstrijd komt kijken”, zei Tite na afloop. Met de Costa Ricanen krijgen de Brazilianen in het stadion van Sint-Petersburg een team in het nauw tegenover zich. Het team van Bryan Ruiz verloor met het kleinste verschil van Servië (1-0). Costa Rica kon in tien duels nog maar één keer winnen van Brazilië, 58 jaar geleden trokken de Costa Ricanen met 3-0 aan het langste eind.

Groepsleider Servië kijkt in Kaliningrad Zwitserland in de ogen. Mits een zege kunnen de Serviërs al zeker zijn van kwalificatie voor de achtste finales. Er is heel wat euforie in het Zwitserse kamp na het gelijkspel tegen de Brazilianen. Maar verliezen tegen Servië zou het voor de Zwitsers erg moeilijk maken om de groepsfase te overleven.

In de Volgograd Arena spelen Nigeria en IJsland tegen elkaar op de tweede speeldag in groep D. De Super Eagles gingen op de eerste speeldag kansloos met 2-0 onderuit tegen Kroatië, terwijl IJsland stuntte door 1-1 gelijk te spelen tegen vicewereldkampioen Argentinië. “We weten dat we een zege nodig hebben om in het toernooi te blijven. We zullen daar dan ook alles voor doen”, verklaarde de Nigeriaanse aanvoerder John Obi Mikel. De IJslanders mikken op een eerste WK-zege ooit. In diezelfde poule neemt Argentinië het donderdag (20u) al op tegen Kroatië.

Zelfde basiself voor Brazilië

De Braziliaanse bondscoach Tite kiest tegen Costa Rica voor dezelfde basiself die 1-1 gelijkspeelde tegen Zwitserland in WK-groep E. Ook Neymar zal dus aan de wedstrijd beginnen. Dat heeft Tite donderdag bekendgemaakt.

“We zullen starten met hetzelfde team”, zei Tite. Neymar kreeg tegen Zwitserland een tik op de rechterenkel en sloeg maandag en dinsdag de trainingen over. De vedette van Paris Saint-Germain verscheen woensdag wel opnieuw op het trainingsveld. “Fysiek heeft hij geen last”, stelde de Braziliaanse bondscoach. “Een speler heeft normaal vijf wedstrijden nodig om helemaal in vorm te geraken. Hij heeft dat proces versneld. We moeten ons geen zorgen maken over Neymar.”

“We willen winnen”, ging hij verder. “Het is een WK. Maar de coach gaat niet de gezondheid van een speler op het spel zetten of oneerlijk zijn om te winnen.”

De 57-jaar oude coach, die bekendstaat voor zijn nadruk op het collectief, ontkende dat hij Neymar gevraagd zou hebben om zijn individuele aanvallersinstinct om te buigen om het team beter te steunen.

“Dat is niet waar. Dat is nooit gebeurd”, zei hij. “Alle atleten hebben de verantwoordelijkheid om voor het collectief te spelen, maar ook individuen te zijn. Ik ga Neymar’s initiatief niet van hem afnemen. Hij is een genie. We moeten allemaal het team helpen zijn potentieel te bereiken, maar tegelijk moeten we ieders individuele karakteristieken respecteren. Ik ga dat van niemand wegnemen.”

In maart ging de aanvaller onder het mes voor zijn gebroken (rechter)voet.

De bondscoach sprong ook in de bres voor centrale verdediger Thiago Silva, die stevig bekritiseerd werd tijdens het laatste WK in Brazilië maar tot kapitein werd benoemd voor de wedstrijd tegen Costa Rica.

“Als we iedereen zouden wegnemen die tijdens het laatste WK werd bekritiseerd, dan zou er niemand nog spelen. We zouden niet eens een nationaal elftal hebben. Zo werkt het niet in het leven en in het voetbal”, zei Tite.

“Er zijn een aantal atleten die de maturiteit en ervaring hebben om het kapiteinschap op zich te nemen, en Thiago is een van hen”, concludeerde hij.

Bryan Ruiz gelooft in zege

Bryan Ruiz, de aanvoerder van Costa Rica, vindt dat zijn land vrijdag zeker een kans maakt tegen Brazilië in de tweede wedstrijd in groep E. “We zijn niet kansloos, integendeel”, zei de ex-aanvaller van AA Gent donderdag tijdens een persconferentie in Sint-Petersburg.

“De wedstrijd van vrijdag is van cruciaal belang. We zijn zeer gemotiveerd om tegen Brazilië te spelen”, zei Ruiz. “Beide ploegen zullen tonen dat ze naar de volgende ronde willen. We maken door onze nipte nederlaag tegen Servië minder kans om door te stoten, maar het is niet onmogelijk. Met een gelijkspel of zege blijft alles mogelijk.”

Maar Brazilië heeft ook de drie punten nodig. Dat betekent echter niet dat Ruiz zich op voorhand al gewonnen wil geven. “We zijn niet kansloos. Integendeel, we geloven in een zege”, zei Ruiz. “We moeten 90 minuten goed spelen en er alles aan doen om een mooi resultaat uit de brand te slepen. En dat kan, want sinds het WK in 2014, toen we de kwartfinales haalden, zijn we beter geworden. We hebben nog nooit van Brazilië gewonnen op een WK, maar dit kan de eerste keer worden. We zijn zeer gemotiveerd.”

Ook bondscoach Oscar Ramirez wil dat zijn ploeg voor de zege gaat, met een gelijkspel is hij niet tevreden. “We zijn sterk op stilstaande fases en moeten daarvan profiteren. Soms verdedigen de Brazilianen ook meer dan ze aanvallen”, zei Ramirez. “Ze laten de bal aan de tegenstander om dan de bal te veroveren en hun kans te gaan op de tegenaanval. We willen Brazilië verrassen, zodat we in onze laatste match nog een kans maken om door te stoten.”

Ramirez heeft ook al een plan om Neymar af te stoppen. De Braziliaanse vedette kreeg tegen Zwitserland een tik op de rechterenkel en sloeg maandag en dinsdag de trainingen over, maar verscheen woensdag wel opnieuw op het trainingsveld en geraakt klaar voor de wedstrijd tegen Costa Rica. “We hebben gezien hoe de Zwitsers hem wilden afstoppen. Dat was vrij agressief”, zei Ramirez. “Ieder zijn strategie, maar wij gaan misschien twee spelers op hem zetten.”