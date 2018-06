Tom Waes ondervindt nog steeds gevolgen van zwaar ongeval

Dat Tom Waes (49) nog niet volledig hersteld is van zijn verwondingen, laat hij duidelijk zien op een foto op zijn Instagramprofiel. De gevolgen van het zware ongeluk zijn nog duidelijk zichtbaar op zijn lichaam. Tijdens een afdalende fietstocht in Spanje botste de televisiepersoonlijkheid immers met hoge snelheid frontaal op een auto en brak zijn sleutelbeen.

“Merci voor de honderden lieve, bezorgde en steunende berichten. En nu rust en langzaam terug opbouwen”, schreef Tom bij een foto van zijn geopereerde schouders. De wonden zijn stevig: zijn huis is bont en blauw, zijn schouder gehecht.

Klein wonder

Dat Tom Waes de botsing in de bergen van Sierra Nevada kan navertellen, is een klein wonder, zo zei hij eerder al tegen Het Nieuwsblad. “De dame die in de auto zat, dacht dat ze iemand had doodgereden. De mensen die achter me reden, stonden met tranen in de ogen naar mij te kijken. Mijn fiets lag in drie stukken. Ik ben tegen de voorruit van die auto gevlogen, over de wagen gerold en ben op mijn voeten geland.”

Het was de eerste keer dat hem iets overkwam tijdens de vijf jaren van fietsen met vrienden in het buitenland. “Het kan gek klinken, maar ik denk dat mijn jarenlange judotraining me gered heeft. In een reflex wist ik dat ik moest rollen. Ik dacht dat ik niks had, maar zag mijn sleutelbeen omhoog staan en voelde de pijn opkomen. Met mijn schouder moet ik die auto geraakt hebben.”