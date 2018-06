Bilzen - Thierry Courtois, de vader van doelman Thibaut, reist naar Rusland voor elke match van de Rode Duivels en vertelt u alles over zijn reisavontuur.

“Vandaag stappen we op het vliegtuig naar Moskou. We, dat zijn mijn vrouw Gitte, mijn dochter Valérie, Shani en ik. Shani is de vrouw van Toby Alderweireld, ze zal ook in hetzelfde hotel overnachten. ...