Belangrijke recensent kwaad op 50 beste restaurants ter wereld: "Waar zijn die vrouwen?"

"De vijftig beste restaurants ter wereld? Waar is de diversiteit?" De Amerikaanse restaurantrecensent Jonathan Gold heeft scherpe kritiek op 'World’s 50 Best', de prestigieuze wedstrijd die deze week nog Osteria Francescana van de Italiaanse chef-kok Massimo Bottura tot beste restaurant ter wereld verkoos.

Jonathan Gold - "The belly of Los Angeles"- is niet van de minste. De Amerikaanse restaurantrecensent won in 2007 nog als eerste recensent de bekende Pulitzer-persprijs. In een artikel in Los Angeles Times uit hij nu felle kritiek op 'Worlds' 50 Best', de ranking van de vijftig beste restaurants ter wereld. De wedstrijd die deze week nog driesterrenrestaurant Osteria Francescana van de Italiaanse chef-kok Massimo Bottura tot het beste ter wereld verkoos.

Australië en Afrika?

Volgens de foodcriticus is de wedstrijd niet 'divers' genoeg. "Een wedstrijd die zich 'World's 50 Best' noemt, moet ook op zoek gaan naar restaurants overal ter wereld. De meeste restaurants die geselecteerd worden, komen uit hetzelfde continent. "Iets meer dan de helft is Europees. Latijns-Amerika en Azïe staan met elk zeven restaurants in de lijst, en van Australië en Afrika wordt zelfs niet gesproken!", schrijft hij in zijn stuk.

Vrouwen?

"En waar zijn de vrouwen?", schrijft hij verder. "Slechts drie restaurants worden gerund door vrouwelijke chefs. Een schande, zeker in het #MeToo-tijdperk. De houding van de wedstrijd is pervers, kortzichtig en verkeerd."



Het is niet de eerste keer dat Restaurant Magazine, het blad dat de wedstrijd in 2002 lanceerde, kritiek krijgt. In 2015 circuleerde ook al een petitie op het internet, die sponsors opriep hun steun aan het evenement terug te trekken. De reden? De awards zijn “ondoorzichtig, seksistisch en zelfingenomen”.

Ook website Eater opperde eerder al dat de restaurants op de lijst "veel te duur, mannelijk, Europees en te neo-kolonialistisch" zijn. "Het kan anders", schrijft de website. "The James Beard Foundation uit New York gaf een maand geleden nog 11 van hun 16 awards aan vrouwen en chefs met een andere huidskleur."