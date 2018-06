Zonhovenaar die ex-schoonvader doodstak stuurde sms: “Ik heb Bart neergestoken. Die hoerenzoon ligt nu op spoed”

Zonhoven / Genk / Houthalen-Helchteren - “Ik had niet de bedoeling om hem te steken. Hij is naar voren gekomen bij een schermutseling waarbij hij op het mes viel”, dat verklaarde Luciano W. (25) vrijdag in de Hasseltse correctionele rechtbank. De Zonhovenaar stond terecht voor de doodslag op Bart Loisen, de vader van zijn ex-liefje. De verdediging en de procureur hekelden de verklaringen van Luciano W. die hij om de haverklap wijzigde. “In een sms naar zijn vader stuurt hij ‘Ik heb Bart neergestoken. Die hoerenzoon ligt nu op spoed’”, was de procureur duidelijk. Er is 19 jaar cel tegen hem gevorderd.

Tamara uit Houthalen-Helchteren had Luciano W. via Facebook leren kennen. Gedurende twee jaar hadden ze een knipperlichtrelatie die in het voorjaar 2015 definitief ten eind kwam. “Het begon mis te lopen ...