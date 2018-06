Speciale boodschap achter ‘solo-weekend’ Max Verstappen?

Raymond Vermeulen, manager van Max Verstappen, laat weten dat er helemaal geen speciale boodschap zit achter het feit dat zowel hijzelf als vader Jos Verstappen afwezig waren bij de GP van Canada.

Voor de eerste keer in zijn carrière zakte Max Verstappen alleen af naar een raceweekend, zonder manager of ouders. Bepaalde kenners beweerden dat door die afwezigheid de jonge Nederlander meer gefocust was op het racen dan op andere randzaken.

Dat is volgens Vermeulen onzin en hij vertelt dat er voor het seizoen al een planning gemaakt werd welke races Max alleen zou zijn en welke niet. Bij de GP van Frankrijk komend weekend zal Vermeulen terug aanwezig zijn.

“Voor het seizoen werd er al een planning opgemaakt van welke races we zouden bijwonen,” vertelt Vermeulen aan ‘Motorsport’. “Er was een idee dat we samen met het team besproken hebben om Max alleen naar een race te sturen. Dan hebben we gezegd: ‘OK, dan doen we dat in Canada.’ Dat is eigenlijk het hele verhaal. Er komen nog meer races waar Max alleen zal zijn maar die zaten al langer in de pijplijn.”

“We hebben een goede relatie en we bespreken alles met Red Bull. Dit was een test om Max alleen naar Canada te sturen maar meer hoef je daar niet achter te zoeken. Dat hoort ook bij zijn ontwikkeling, hij heeft niet elke race iemand nodig die bij hem is.”

“Ik ben bijvoorbeeld in Frankrijk, Jos gaat naar Oostenrijk en daar zal ik ook zijn, Silverstone doet Max alleen, Jos gaat naar Hongarije en in Spa zullen we allemaal samen zijn.”

Vermeulen denkt niet dat die andere aanpak een rechtstreeks effect heeft gehad op de prestaties van de jonge Nederlander.

“Max vertelde dat hij een goed weekend had gehad, hij was alleen maar werd nog begeleid door zijn trainer. Hij ging eten met Dr Marko of zijn mecaniciens, eigenlijk had hij een weekend zoals altijd. Ik denk niet dat het veel verschil heeft gemaakt, hij is twintig jaar, hij kan heus wel alleen naar een circuit gaan!”

“Natuurlijk krijg je misschien een andere kijk op de zaken nu de prestaties er wel waren. Maar in het verleden heeft hij ook podia gescoord toen Jos en ik erbij waren, toen waren de resultaten er dus ook als wij er bij waren,” besluit Vermeulen.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: