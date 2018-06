Opvallende stijging van doodgereden dassen in Haspengouw

Tongeren / Sint-Truiden / Wellen - Dit jaar werden in Haspengouw al bijna evenveel dassen doodgereden als in heel 2017. De oorzaak ligt zowel bij een toename van de populatie als bij een stijging van het aantal meldingen. De dassenwerkgroep Lukona pleit voor de plaatsing van dassenrasters en tunnels.

Populaties van dassen komen in Vlaanderen enkel in Haspengouw en Voeren voor, met occasionele meldingen van exemplaren in andere provincies. In Haspengouw werden volgens cijfers van de dassenwerkgroep in Tongeren en het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) dit jaar al zo’n 40 dassen doodgereden. Dat is een opmerkelijke stijging, want in heel 2017 werden 48 exemplaren doodgereden. Dat schrijft VRT NWS vrijdag.

De stijging wordt veroorzaakt doordat aanrijdingen meer gemeld worden, maar ook de populatie neemt langzaam toe in Haspengouw. Dezelfde trend - meer dassen en dus ook meer verkeersslachtoffers - is in Voeren zichtbaar. De aangereden dassen worden bewaard in een diepvries voor wetenschappelijk onderzoek door het INBO, waarbij onder meer genetische stalen, maaganalyses, wegingen en de algemene toestand van de dieren aan bod komen.

Het is vooral interessant om zogenaamde blackpoints - plaatsen waar veel dieren oversteken en aangereden worden - in kaart te brengen. “We zien dat dassen op bepaalde vaste plaatsen oversteken”, zegt Thomas Scheppers van dassenwerkgroep Lukona. “We kijken ook of ze in andere plaatsen opduiken, want dassen kunnen veel zwerven.”

Door de blackpoints te identificeren, kunnen dassenrasters of tunnels geplaatst worden om verkeersslachtoffers te voorkomen. “Een alternatief is een volledige afrastering, maar dat heeft een grotere kostprijs”, aldus Scheppers. “Maar er zijn ook verschillende blackpoints waar we niks aan kunnen doen.”