Bondscoach Ludwig Willems verwacht op BK open strijd bij vrouwen: “Vraag is hoe Jolien D’hoore hersteld is”

Bondscoach Ludwig Willems schuift onder andere uittredend kampioene Jolien D’hoore, Lotte Kopecky en Sofie De Vuyst naar voor als topfavorieten voor de nationale titel zondag in Binche. Maar Willems noemt daar in één adem ook Kelly Druyts, Kaat Hannes, Ellen Van Loy, Sanne Cant en Githa Michiels bij. De rensters vatten hun titelstrijd aan om 7u45 voor een tocht over 6 ronden van elk 17,2 kilometer. Omstreeks 10u35 weten we of Jolien D’hoore zichzelf opvolgt en zo haar vijfde driekleur pakt na Geel (2012), Wielsbeke (2014), Tervuren (2015) en Antwerpen (2017).

“Vraag is in hoeverre Jolien D’hoore volledig hersteld is van haar valpartij in Engeland vorige week nadat ze eerder al een sleutelbeenbreuk opliep in Duitsland. Daardoor ook gaf ze donderdag forfait voor het Belgische kampioenschap tijdrijden. Ze won in Engeland wel de eerste etappe waardoor haar conditie niet slecht kan zijn”, stelt bondscoach Ludwig Willems.

Naast Jolien D’hoore wordt Lotte Kopecky naar voor geschoven als de grootste kandidate voor de titel. “Lotte Kopecky heeft een sterk BK tijdrijden achter de rug en werd tweede na een outstanding Ann-Sophie Duyck die de tegenstand opnieuw verpulverde”, vervolgt Ludwig Willems. “Bovendien kan Lotte Kopecky terugvallen op een sterke ploeg daar waar Jolien D’hoore als eenzaat van Mitchelton-Scott aan de start komt. Bij Lotto Soudal kunnen ze zo misschien een andere kaart trekken. Sofie De Vuyst van haar kant heeft een schitterend voorjaar achter de rug. Goed zo na een zware val vorig jaar. De Vuyst ligt er zeker op gebrand haar rampjaar 2017 weg te vegen met eventueel een titel”.

Ligt het podium dus vast met D’hoore, Kopecky en De Vuyst? “Dat denk ik niet. Er zijn nog een pak rensters waar ik veel van verwacht. Kelly Druyts, Kaat Hannes, Ellen Van Loy, Sanne Cant en Githa Michiels kunnen ook gevaarlijk uit de hoek komen. Het is een korte wedstrijd, slechts 103,2 kilometer lang, zodat er van bij het begin heftig zal gereden worden. Het wordt opletten geblazen vanaf kilometer nul”, weet Ludwig Willems.

Start al om… 7u45

Om 7u45 wordt het startsein gegeven. “Er is al enorm veel te doen geweest omtrent dat vroege startuur. Maar willen we de vrouwen en de mannen op dezelfde dag hun BK laten afwerken dan kan het niet anders. Trouwens, het zijn de ploegen zelf die enkele jaren geleden met dat voorstel op de proppen kwamen. Zo is er toch wat publieke belangstelling voor de titelstrijd bij de vrouwen. Jaren terug reden de vrouwen elite met de jongens juniores hun BK en was de publieke belangstelling bedroevend. Nu is er toch al een pak volk aanwezig en is er bovendien aandacht van de media”, besluit bondscoach Ludwig Willems.

Voorlopige deelnemerslijst:

Mitchelton Scott: 1. Jolien D’hoore

Lotto Soudal Ladies: 2. Isabelle Beckers; 3. Alana Castrique; 4. Valerie Demey; 5. Annelies Dom; 6. Lotte Kopecky; 7. Julie Van De Velde; 8. Kelly Van Den Steen; 9. Fenna Vanhoutte

Doltcini: 10. Kim De Baat; 11. Sofie De Vuyst; 12. Mieke Docx; 13. Demmy Druyts; 14. Kelly Druyts; 15. Sarah Inghelbrecht; 16. Ditte Lenseclaes; 17. Saartje Vandenbroucke

Experza-Footlogix: 18. Nathalie Bex; 19. Jessy Druyts; 20. Lenny Druyts; 21. Lotte Rotman

Health Mate: 22. Delphine Brits; 23. Fien De Paepe; 24. Lara Defour; 25. Tara Gins

Alé Cipollini: 26. Anisha Vekemans

Eurotarget-Bianchi: 27. Suzanne Verhoeven

Cervelo-Bigla: 28. Ann-Sophie Duyck

Autoglas Wetteren: 29. Sarah Borremans; 30. Fien Delbaere; 31. Lauren Denisse; 32. Carolien Haers; 33. Tiana Troch; 34. Steffy Van Den Haute; 35. Kim Van Den Steen; 36. Brenda Van Waeyenberghe

Equano-Wase Zon: 38. Eveline Baele; 39. Elien De Rop; 40. Evelien Deltombe; 41. Naika Deneef; 42. Terry Fremineur; 43. Ilse Temmerman; 44. Sarah Ten Hartog; 45. Hanneke Van Gucht; 46. Nathalie Verdoordt; 47. Soetkin Vertenten

Isorex: 48. Silke D’hont; 49. Jasmien De Boeck; 50. Alicia Helderweirt; 51. Mieke Leeman; 52. Liliane Leenknegt; 53. Lana Petit; 54. Yana Schepers; 55. Jolien Vanhove; 56. Chayenne Vranken

Keukens Redant: 57. Evelien Debboudt; 58. Lensy Debboudt; 59. Sylvia Debboudt; 60. Brenda Goessens; 61. Lone Meertens; 62. Evy Roelen; 63. Katie Van Geyte; 64. Jesse Vandenbulcke

Kleur op Maat: 65. Sara Beeckmans; 66. Meg De Bruyne; 67. Jana Dobbelaere; 68. Joyce Heyns; 69. Jara Noël

De Sprinters Malderen: 70. Marjon Claus; 71. Gilke Croket; 72. Jurrina Duprez; 73. Kelly Lambrecht; 74. Lynn Marien; 75. Maxime Roes; 76. Febe Schokkaert; 77. Loes Sels; 78. Kathleen Sterckx; 79. Laura Van Geyt; 80. Shana Van Glabeke; 81. Lisa Vermeire

Zweeuws-Vlaanderen: 82. Fatima Berton; 83. Caren Commissaris; 84. Kaat Hannes; 85. Julie Stockman; 86. Leoni Vanderjeugt; 87. Nathalie Verschelden

Hoop op Zegen: 88. Joyce Accoe; 89. Ynske Berckmans; 90. Eline Coudeville; 91. Herlinde Coudeville; 92. Maaike De Marez; 93. Bonnie Delanote; 94. Hanne Delanote; 95. Glacia Dhont; 96. Katleen Jacobs; 97. Justine Louchaert; 98. Melanie Reynders; 99. Liena Vanderheyden

Antwerpen: 100. Sanne Cant; 101. Marijke De Pauw; 102. Sofie Driesen; 103. Githa Michiels; 104. Jinse Peeters; 105. Inge Roggeman; 106. Marthe Truyen; 107. Ellen Van Loy; 108. Lotte Van Thillo; 109. Elke Vanhoof; 110. Lien Verhaegen; 111. Karen Verhestraeten; 112. Karo Vertessen

FCWB: 113. Caroline Cordonnier; 114. Adeline De Vestele; 115. Bieke Machielsen; 116. Alexandra Marchal; 117. Eva Maria Palm; 118. Elodie Scarniet; 119. Déborah Schmitz; 120. Valérie Schmitz; 121. Noa Selosse; 122. Virginie Soenen; 123. Coralie Thonus; 124. Hélène Vander Massen; 125. Sarah Vloemans

Limburg: 126. Karen De Keulenaer; 127. Laura Verdonschot

Oost-Vlaanderen: 128. Yasmine De Wulf; 129. Alicia Franck; 130. Inge Joos; 131. Inge Nys; 132. Kim Van De Putte; 133. Kim Van De Putte; 134. Dorien Van Impe; 135. Aysen Van Laethem; 136. Aurelie Vermeir; 137. Sandie Verriest; 138. Femke Verstichelen; 139. Jana Vincke

Vlaams-Brabant: 140. Kristien Achten; 141. Naomi De Roeck; 142. Roos Op De Beeck; 143. Tatjana Theunis; 144. Maxine Van Daele; 145. Jone Vangoidsenhoven

West-Vlaanderen: 146. Yme Brysse; 147. Joyce De Loof; 148. Stefanie Deceuninck; 149. Nicky Degrendele; 150. Sjoukje Dufoer; 151. Katleen Fraeye; 152. Evelien Taillieu; 153. Joyce Vanderbeken; 154. Céline Vanelverdinghe; 155. Grace Verbeke; 156. Hannah Verhaeghe; 157. Saryn Vermet; 158. Lore Verstraete; 159. Cara Worm