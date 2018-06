Samana Kaulille met de autocar op belevingstocht

Kaulille

Bocholt - Een aangename, luchtige uitstap met een maximum aan comfort en gekruid met leuke verhalen en anekdotes af en toe doorspekt met iets onverwachts, dat was de leidraad door de ontdekking- en belevingstocht in eigen regio.

Met een vijftigtal leden en vrijwilligers van de kerngroep van Samana Kaulille vertrok de autocar richting buurdorp Sint-Huubrechts Lille. Marc Vanherk vertelde tijdens de inleiding dat het een belevingstocht zou worden. Het verhaal van de Teuten en de teutenhandel werd verteld door een gids , gelegenheidsacteurs Piet en Valére leefden zich volledig in hun rol brachten op ludieke wijze het verhaal tot bij de mensen. Een Teut die net terugkeerde uit Holland probeerde zijn laatste restjes van het seizoen aan de man en vrouw te brengen . Zoals het de Teuten past kon het op krediet. Het verhaal van de molens, de smokkel, Bolle Jan die de schapen voor het kerstmaal van de Duitse soldaten in Leopoldsburg over de grens smokkelde het kwam er allemaal in voor. De gepassioneerde kaasmaker van de kaasmakerij Catherinadal in Achel vertelde over zijn passie voor de kaasmakerij en hoe het allemaal begon bij een workshop op zijn dertiende in de Landbouwschool in Bocholt. Hij liet het gezelschap proeven van zijn lekkere kazen. De strenge douanebeambte, of komies, deed het gezelschap onderweg stoppen en opschrikken voor een grondig onderzoek van de bus. De ambtenaar kwam tot enkele merkwaardige vondsten bij de reizigers, dit tot grote hilariteit van de andere reizigers. Onderweg werd er regelmatig gestopt om een verhaal of anekdote te vertellen en er draaide twee molens op volle kracht. De molenaar Gerie Fijen van de Sint-Annamolen in Keent (Weert) kwam op de bus even iets vertellen over de molen. Er was ook aandacht voor de grote concentratie vluchtelingen en de opvang ervan in de buurgemeenten Craenedonk en Weert. In de horecazaak Nieuw Vossenven, net op de grens, werd er halt gehouden voor een broodje, taart en een tasje koffie en daarna reed de bus langs veld en beemd terug naar Kaulille. De belevingstocht werd een aangename uitstap vol verrassingen een aantal mensen uit het gezelschap kwamen op plaatsjes, in eigen regio, waar ze voorheen nog nooit eerder waren. Een geslaagde en aangename namiddag mogelijk gemaakt door inzet van mensen voor mensen.