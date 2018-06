Rode Duivels kunnen dit weekend al zeker zijn van tweede ronde op WK

De Rode Duivels kunnen komend weekend al zekerheid verwerven over een stek in de tweede ronde. De troepen van bondscoach Roberto Martinez moeten dan zaterdag in het stadion van Spartak Moskou eerst winnen van Tunesië en als Engeland een dag later vervolgens niet verliest van Panama - ook een draw is toegestaan - is de achtste finale een feit. Op de slotspeeldag tegen Engeland staat dan enkel nog de groepswinst op het spel.

In de strijd om die groepswinst is bij een gelijk puntenaantal het doelsaldo doorslaggevend, nadien het aantal gescoorde doelpunten. De Rode Duivels hebben er dus goed aan gedaan drie keer te scoren tegen Panama, al zal ook Engeland zaterdag ongetwijfeld de netten een aantal keer laten trillen tegen de wel erg zwakke Midden-Amerikanen. The Three Lions hadden het maandag dan weer niet onder de markt tegen Tunesië. Harry Kane bezorgde met zijn tweede treffer van de avond Engeland pas diep in de slotfase de volle buit tegen de stugge Tunesiërs.

Voor de Belgen wordt het zaterdag dus opletten geblazen tegen Tunesië, dat dan zijn laatste troefkaarten zal uitspelen en echt wel gelooft in een stunt tegen de Belgen. Tegen Engeland stond het organisatorisch niet helemaal op punt en pakten ze twee doelpunten op stilstaande fases. Op de tegenaanval proberen ze er telkens snel uit te komen, bij de laatste pass laat de efficiëntie het echter vaak afweten.