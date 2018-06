Mode Ongelofelijk, maar deze trouwjurken zijn gemaakt van toiletpapier

Voor wie bruidsjurken echt te duur vindt, is er misschien deze variant. Tijdens de jaarlijkse Toilet Paper Wedding Dress Contest in New York mogen de ontwerpers enkel toiletpapier, tape, lijm en draad gebruiken om de mooiste droomjurken te maken. De wedstrijd is ondertussen aan de veertiende editie toe en dit jaar kaapte ontwerper Ronaldo Cruz, eigenlijk florist, de hoofdprijs van $10,000 weg. Voor zijn droomjurk gebruikte hij 12 rollen WC-papier. "Het is een kwestie van plannen, voorbereiden en heel veel leren uit je fouten", aldus de winnaar.