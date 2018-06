Raf Simons laat streetwear achter zich: “We hebben nood aan iets anders”

De Belgische ontwerper Raf Simons, zelf een van de designers die verantwoordelijk zijn voor de comeback van streetwear kledij, vindt dat de hype lang genoeg geduurd heeft. Dat blijkt niet alleen uit zijn nieuwste zomercollectie voor 2019 vol maatwerk, hij zei het ook in een reactie aan modeblad Vogue.

Als het aan Raf Simons ligt, dan begint volgende zomer de revival van maatwerk voor mannen. Simons kondigde zelf al een switch aan door zijn modellen eerder deze week met gekleurde, satijnen mantels met een strakke snit op de catwalk te sturen. De silhouetten kunnen niet verder van de huidige streetwear trend staan.

Zijn motivatie is duidelijk. “We hebben het nodig! We hebben een nieuwe richting nodig. Ik weet dat ik zelf deel van uitmaakte van de streetwear hype, maar er zijn te veel hoodies met prints! Weet je, er moet iets veranderen”, benadrukte hij.

Raf Simons aan het einde van zijn defilé Foto: EPA-EFE

Over zijn opvallende jassen zei hij nog dat ze een knipoog zijn naar de neonperiode in het tijdperk van e new wave en de jaren 80. Bepaalde accessoires waren ook een subtiele verwijzing naar de punk. Geen studs of veiligheidsspelden te zien, wel juwelen met referenties naar onder meer piercings.

De kleurrijke jassen van Raf Simons Foto: AFP

Andere designers zetten wel nog in op streetwear. Zo blaast er dankzij de Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh een nieuwe wind door modehuis Louis Vuitton. Hij, die weleens de koning van de streetwear wordt genoemd, herinterpreteerde het klassieke merk op een sportievere manier.