Bestuurder rijdt fietser aan in Antwerpen en rijdt door: dader is 18-jarige zonder rijbewijs

De man die aan het stuur zat van een zwarte Mercedes die eerder deze week een fietser aanreed in Borgerhout (Antwerpen) en vervolgens doorreed, heeft zich aangegeven bij de politie. Het gaat om een 18-jarige jongeman, die zonder rijbewijs reed. Aanvankeijk werd gedacht dat hij als passagier in de wagen zat.

Fietser Stefan Huybrechts (38) was maandagavond op weg naar zijn huis, in het centrum van Deurne, toen hij op het kruispunt van de Luitenant Lippenslaan met de Binnensingel werd aangereden door een zwarte Mercedes die het rood licht negeerde. De bestuurder en een andere inzittende wilden hem naar de kant slepen, maar werden daarbij tegengehouden door enkele getuigen omdat zij zagen dat het slachtoffer te veel pijn had. Daarna stapten de twee inzittenden weer in en reden ze de Ring op.

Een getuige kon de nummerplaat van de wagen noteren, en al snel bleek het te gaan om een huurwagen van een bedrijf uit Schilde. De politie ging ter plaatse om de gegevens van de laatste huurder te achterhalen. Op basis van de gps-gegevens kon worden bevestigd dat de bewuste auto maandagavond inderdaad op de plaats van het ongeval was.

De man die de auto huurde, werd onmiddellijk geseind, net zoals de tweede inzittende: een 18-jarige jongeman van wie aanvankelijk gedacht werd dat hij als passagier meereed. Gisteravond is die laatste zich echter komen aangeven bij de Antwerpse politie met de melding dat hijzelf achter het stuur zat. De jongeman bleek niet te beschikken over een rijbewijs. Zijn kompaan - die wel een rijbewijs heeft -had de wagen op zijn naam gehuurd, en vervolgens de 18-jarige laten rijden.

“De jongeman zegt dat hij aan het stuur van de wagen zat”, bevestigt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie. “Hij is nu gearresteerd en wordt in de loop van de dag verhoord en voor de onderzoeksrechter geleid. Die moet beslissen of hij al dan niet wordt aangehouden.” De man op wiens naam de auto was gehuurd, is drie dagen na het ongeval nog niet gevonden. Hij staat geseind en wordt opgespoord.

Bij het ongeval liep slachtoffer Stefan Huybrechts een sleutelbeenbreuk, een klaplong en verschillende gebroken ribben op.