Hasseltse sjoemelende advocaat verduisterde 900.000 euro van mensen in geldnood

Hasselt -

De 52-jarige voormalige advocaat P. R. is vrijdag in de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 300 uur en 1.500 euro effectieve boete voor verduistering van 900.000 euro. Dat bedrag sloeg de Hasselaar tussen 2004 en 2014 achterover in zijn functie als curator en schuldbemiddelaar.