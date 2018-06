Pas bevallen Eva Longoria maakt emotioneel statement: "Gezinnen horen bij elkaar!"

De Amerikaanse actrice Eva Longoria (43) is bevallen van een zoontje Santiago Enrique. Enkele dagen na de bevalling kan de actrice het niet laten om op Instagram haar mening te geven over het immigratiebeleid van Trump.

"Nu mijn zoon hier in mijn armen ligt, kan ik me niet voorstellen hoe het moet voelen als hij weggerukt wordt. Families moeten samenblijven en we moeten er alles aan doen zodat dit ook voor iedereen mogelijk wordt", schrijft actrice Eva Longoria onder een foto met haar pasgeboren zoon Santiago Enrique op Instagram.

De foto van een huilend kindje aan de grens ging de afgelopen week de wereld rond, en is ook Eva Longoria niet ontgaan. Met haar post reageert de actricie op de beelden van de kinderen van immigranten die na aankomst in de VS gescheiden worden van hun ouders, en dus ook op het immigratiebeleid van Trump.

Naast de foto van Santiago die ligt te slapen op haar borst, post Eva Longoria ook een regel uit het gedicht 'Home' van Warsan Shire: ""You have to understand, that no one puts their children in a boat unless the water is safer than the land..." Vrij vertaald: niemand dropt een kind in een boot, tenzij het water veiliger is dan het land.

Eva Longoria is afgelopen dinsdag in het Cedars-Sinai-ziekenhuis in Los Angeles bevallen van een gezonde zoon. “We zijn zo dankbaar voor deze prachtige zegen”, liet de ster weten. Voor Eva Longoria is het haar eerste kindje, haar man Jose Baston heeft al drie kinderen uit een eerder huwelijk met de Mexicaanse actrice Natalia Esperón. “We hebben eigenlijk al drie kinderen. Ik heb drie stiefkinderen, dus het is niet echt nieuw”, zei de voormalige ‘Desperate Housewife’-actrice nog in het blad. “We genieten met volle teugen.”