(Nog) geen Belg in NBA: Manu Lecomte niet gekozen in draft

Op de NBA Draft in het Barclays Center in New York werd Belgian Lion Manu Lecomte niet gekozen. De 22-jarige Brusselse guard geeft zijn droom om te spelen in de NBA evenwel niet op. Na de campagne met de Belgian Lions trekt Lecomte opnieuw naar Amerika. Vanaf begin juli zal hij deelnemen aan de NBA Summer League.

Via de draft kunnen NBA-teams de beste jonge basketballers uit de NCAA, de Amerikaanse basketbalcompetitie voor universiteiten, aantrekken. Een loting bepaalt welk team als eerste een speler mag kiezen in de draft. DeAndre Ayton uit de Bahama’s is donderdag in het Barclays Center in Brooklyn door Phoenix als eerste gekozen in de draft van de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA.

Foto: AFP

De 19-jarige Ayton, 2m19, kan terugblikken op een sterk seizoen met de universiteitsploeg van Arizona, waar hij goed was voor gemiddeld 20,1 punten en 11,6 rebounds. “Adembenemend om als eerste gekozen te worden door Phoenix”, reageerde de center.

Sacramento koos Marvin Bagley III van de universiteit van Duke als tweede. Dallas recruteerde dan weer als derde na een ruil met Atlanta de Sloveen Luka Doncic, de eerste Europeaan. Jaren Jackson Jr. van Michigan State kwam nadien en vervoegt Memphis. De keuze van Cleveland, dit seizoen finalist, viel als achtste op Collin Sexton (Alabama). Tweevoudig titelverdediger Golden State pikte Jacob Evans (N.28/Cincinnati) uit.

Als adolescent naar Amerika

Manu Lecomte is een rustige, haast bedeesde jongeman die al jaren aan de weg timmert. “Op mijn vijfde begon ik te basketballen in Brussel.” Dat deed hij samen met ene Youri Tielemans bij Racing Jet. Tielemans verkaste van basketbal naar voetbal, Lecomte trok als adolescent naar Amerika. “Het was mij slechts om één ding te doen: de Amerikaanse universiteitscompetitie (de NCAA) bereiken, de kweekvijver van de grootste basketbaltalenten ter wereld. Mijn ouders waren daar meteen voor te vinden: ik kreeg niet alleen een basketbalopleiding, maar kon ook nog afstuderen met een diploma.”

Lecomte studeerde economie en sportmarketing, maar blonk daarnaast met Baylor University ook uit tijdens March Madness, de jaarlijkse ontknoping van de NCAA. En omdat hij in de spotlights stond van de competitie waar de NBA-scouts als vliegen op stroop op afkomen, zat de spelverdeler nu in de Draft.

1 meter 80

Wat is Lecomte, die vorig jaar op het EK bij de Belgian Lions debuteerde, eigenlijk waard? Want met zijn 1 meter 80 is hij zéér klein naar basketbalnormen. “Als hij 10 centimeter groter was, speelde hij gegarandeerd in de NBA”, zegt Axel Hervelle, die in 2005 ook werd uitgekozen voor de NBA, maar verkoos om zijn carrière uit te bouwen in Europa, onder meer bij Real Madrid. “Zijn lengte is onvermijdelijk een nadeel, maar dat kan hij goedmaken met zijn Amerikaanse, atletische stijl en intelligentie.”